Motorcrosser Jeffrey Herlings krijgt van zijn team KTM geen toestemming om in mei mee te doen aan het AMA outdoor-kampioenschap, de lucratieve Amerikaanse tegenhanger van de MXGP.

"In het contract van Jeffrey is alleen het WK in de MXGP opgenomen. Meedoen aan het MX-circuit in Amerika was een wens, een idee", zegt sportdirecteur Joël Smets van KTM donderdag tegenover de NOS.

"KTM heeft daar echter al twee troeven aan de start, de Amerikaan Cooper Webb en de Fransman Marvin Musquin. Nog een rijder daarbij zou voor onnodige rivaliteit zorgen. Liever zien we hem naast Tony Cairoli in de MXGP."

Herlings dacht aan een overstap omdat hij door een voetbreuk nog een aantal Grands Prix aan zich voorbij moet laten gaan waardoor hij weinig kans zag op het prolongeren van zijn wereldtitel aan de MXGP.

"Het is inderdaad een optie. Ik sta er zeker voor open. Maar alleen als ik dan weer helemaal fit ben, me goed kan voorbereiden én in staat ben om voor de titel te rijden", liet hij twee weken geleden weten aan de NOS.

'We willen geen risico's nemen'

Herlings ging woensdag om tafel met KTM in Oostenrijk, waar het team de thuisbasis heeft, om te praten over de ontstane situatie, maar uit dat gesprek werd geconcludeerd dat de mogelijke overstap ook medisch niet verantwoord is.

"We kennen de gedrevenheid van Jeffrey en willen geen risico's nemen. In het verleden heeft hij daarin fouten gemaakt en we vinden dat we hem tegen zichzelf in bescherming moeten nemen", aldus Smets.

Herlings miste begin deze maand al de start van het MXGP-seizoen. Hij zag zijn grote rivaal Antonio Cairoli optimaal profiteren van zijn afwezigheid door beide races van de Grand Prix in Argentinië op zijn naam te schrijven.

De Brabander ontbreekt deze maand ook bij de Grand Prix van Groot-Brittannië en Nederland en kan begin volgende maand wellicht weer zijn rentree maken bij de Grand Prix van Trentino.