De Nederlandse curlers willen geschiedenis schrijven op het komende WK in het Canadese Lethbridge. De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt heeft zichzelf ten doel gesteld om in de top acht te eindigen.

"We hebben de afgelopen periode veel meer toernooien gespeeld, meer getraind en zijn in tactisch opzicht gegroeid. We gaan voor zes zeges", zegt skip Jaap van Dorp, die er de vorige twee wereldkampioenschappen ook al bij was.

In 2017 eindigde Nederland in Edmonton als elfde en voorlaatste met één zege. Vorig jaar werd Oranje in Las Vegas tiende met vier overwinningen.

De derde WK-deelname op rij is voor Nederland een unicum. Voor het toernooi in Edmonton deed Oranje in 1994 voor het laatst mee op het hoogste niveau.

De curlers maken sinds augustus deel uit van TeamNL en hebben daardoor veel meer financiële middelen dan daarvoor. De Nederlandse Curling Bond (NCB) investeert jaarlijks zelf 100.000 tot 150.000 euro in de nationale selecties en daar doet sportkoepel NOC*NSF nog eens 300.000 euro bij. Dat alles moet leiden tot deelname van Nederland aan de Olympische Spelen van 2022 in Peking.

"Het is een verandering om ons volledig op curling te kunnen focussen. We hoeven ons niet meer druk te maken over ons werk bijvoorbeeld. We kunnen nu optimaal naar toernooien toeleven. Dat biedt een beter perspectief", vertelt Van Dorp.

Curlingbond heeft al veertig 'Canadese' nieuwkomers

Overigens hebben zo'n veertig curlers die in Canada wonen maar ook een Nederlands paspoort bezitten zich na een oproep bij de NCB gemeld. Zij zien wel wat in het plan om in de toekomst uit te komen voor Nederland.

De NCB telt zelf ongeveer 150 leden. De bond deed begin deze maand een oproep aan Canadezen met een dubbel paspoort zich te melden om zodoende de concurrentie in het mannenteam te kunnen vergroten en in de toekomst ook een vrouwenteam en een gemengd team (mannen en vrouwen) op te kunnen starten. In Canada is curling een grote sport.

"We zijn aan het inventariseren welke mensen zich hebben aangemeld. Bij het WK in Lethbridge in Canada willen we de komende weken ook al met sommigen kennismaken", zegt Jules Broex, voorzitter van de NCB.

Bij de groep belangstellenden zitten ook enkele Canadezen die in Nederland wonen.

Het WK in Lethbridge duurt van 30 maart tot en met 7 april. Nederland speelt achtereenvolgens tegen de Verenigde Staten (30 maart), Zweden (31 maart), Schotland (31 maart), Japan (1 april), Zwitserland (1 april), Noorwegen (2 april), China (3 april), Duitsland (3 april), Rusland (4 april), Italië (4 april), Zuid-Korea (5 april) en Canada (5 april).