Tsunekazu Takeda vertrekt in juni als voorzitter van het Japans Olympisch Comité. De 71-jarige Japanner, die in verband wordt gebracht met corruptie, stelt zich niet verkiesbaar voor een tweede termijn.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) stelde begin dit jaar een onderzoek in naar mogelijke corruptie bij de toewijzing van de Olympische Spelen van 2020 aan Tokio. Takeda zou een ander IOC-lid hebben omgekocht om de Spelen binnen te halen.

"Ik ben ervan overtuigd dat ik niks illegaals heb gedaan", zei Takeda dinsdag op een persconferentie. "Het doet me pijn dat er nu zoveel ophef is rond mijn persoon, maar ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om mijn laatste termijn af te maken."

Hoewel hij de beschuldigingen van corruptie altijd naar het rijk der fabelen heeft verwezen, is Takeda nog wel de spil in een Frans onderzoek naar omkoping bij de toewijzingsprocedure rondom de Spelen van 2020. Tokio kreeg in 2013 de voorkeur boven Madrid en Istanboel.

Het olympisch dorp van Tokio 2020 in aanbouw. (Foto: ANP)

Olympische Spelen beginnen over anderhalf jaar

Het Japanse bidcomité zou in 2013 een bedrag van 2 miljoen dollar hebben overgemaakt aan het Singaporese adviesbureau Black Tidings. De Franse autoriteiten vermoeden dat met dat geld stemmen zijn gekocht ten faveure van het Japanse bid.

Takeda is bezig aan zijn tiende termijn als voorzitter van het Japans Olympisch Comité, waar hij sinds 2001 voorzitter is. Hij is sinds 2012 IOC-lid én zit ook in het uitvoerend comité van de Japanse commissie die zich bezighoudt met de Spelen van 2020, maar het is niet bekend of Takeda ook afstand doet van die positie.

De Olympische Spelen in Tokio worden van 24 juli tot en met 9 augustus 2020 gehouden. De Japanse hoofdstad organiseerde de Zomerspelen ook al in 1964.