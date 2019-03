Dirk Nowitzki heeft in de herfst van zijn carrière de zesde plek heroverd op de topscorerslijst aller tijden in de NBA. De veertigjarige basketballer passeerde maandagavond (lokale tijd) wijlen Wilt Chamberlain.

Nowitzki had in de wedstrijd tegen de New Orleans Pelicans vier punten nodig om de in 1999 overleden Chamberlain voorbij te streven. De Duitser maakte er in totaal acht, al was dat net niet genoeg om zijn ploeg de zege te bezorgen: 125-129.

Door zijn productie tegen de Pelicans staat Nowitzki nu op een totaal van 31.424 punten en dat zijn er vijf meer dan Chamberlain. 'The Big Dipper' speelde tussen 1959 en 1973 in de NBA voor de Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers en de Los Angeles Lakers.

Nowitzki, die eerder dit seizoen nog op de topscorerslijst werd gepasseerd door LeBron James, is normaal gesproken bezig aan zijn laatste jaar in de NBA. De elfvoudig All-Star speelt al sinds 1998 voor de Mavericks en werd in 2011 met de formatie uit Texas kampioen in de NBA.

Dirk Nowitzki staat nu op 31.424 punten in de NBA. (Foto: Pro Shots)

Abdul-Jabbar voert topscorerslijst aan

Hoewel het einde van zijn loopbaan nadert, staat Nowitzki stevig op de zesde plek van de eeuwige topscorerslijst. Van de eerste achttien basketballers in de rangschikking zijn op dit moment alleen hij en James nog actief.

"Het is geweldig en ongelooflijk dat ik 'The Big Dipper' op de lijst ben gepasseerd", zei een trotse Nowitzki bij ESPN. "Er was een periode dat ik dacht dat ik dat puntenaantal nooit zou halen. Het duurde dit seizoen heel lang voordat ik helemaal hersteld was van mijn blessure, maar de laatste weken voel ik me beter en speel ik ook sterker."

De topscorerslijst aller tijden in de NBA wordt nog altijd aangevoerd door Kareem Abdul-Jabbar, die op maar liefst 38.387 punten staat. Dat zijn er 5.948 meer dan James, die de vierde plek bezet. De sterspeler van de Los Angeles Lakers passeerde onlangs zijn idool Michael Jordan in de rangschikking en staat nu vierde.