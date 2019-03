Motorcrosser Jeffrey Herlings wil rustig de tijd nemen voor zijn rentree in de MXGP-klasse. De wereldkampioen kampt al een tijdje met een gebroken voet.

Vorige week werd duidelijk dat Herlings in ieder geval tot eind april zal moeten revalideren en een nieuwe wereldtitel uit zijn hoofd moet zetten. Een richtdatum voor zijn rentree wil hij nog niet noemen.

"Het seizoen is toch al naar de klote met het oog op het wereldkampioenschap, dus ik moet afwachten en het helemaal goed laten genezen", zei de 24-jarige Brabander maandag in het Ziggo Sport-programma Peptalk.

"Natuurlijk wil ik zo snel mogelijk terugkomen, maar het moet wel geoorloofd en realistisch zijn. Als ik terugkom, wil ik dat doen met een bang."

Vorig jaar won Herlings zeventien van de negentien races en pakte met overmacht de wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport. "Ik was superdominant en wil nu niet terugkomen en dan voor de tiende plaats rijden."

Een uitzinnige Jeffrey Herlings na het behalen van zijn wereldtitel in de MXGP-klasse. (Foto: ANP)

'Het ligt er ook aan wat KTM zegt'

Herlings beseft wel dat het niet alleen aan hemzelf ligt wanneer hij op de baan terugkeert en dat ook zijn team KTM er een stem in heeft. "Natuurlijk hangen er veel belangen aan", zei hij.

"Het ligt er ook een beetje aan wat KTM gaat zeggen en hoe snel ze me terug willen zien. Het is een optie om naar Amerika te gaan, maar ik kan ook eerst nog een maand of twee in Europa gaan trainen."

Het seizoen in de MXGP-klasse begon eerder deze maand in Argentinië. Op 22 september is het laatste raceweekend in Hongkong. Op 31 maart strijken de coureurs neer in Valkenswaard.