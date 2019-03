Adrian Lewis heeft de loftrompet gestoken over Raymond van Barneveld, die hij zondagavond versloeg in de finale van Players Championship 8. Volgens de Engelsman moet de 51-jarige Hagenaar in zijn laatste jaar als prof niet worden onderschat.

"Raymond is nog steeds een van de beste darters ter wereld", zei Lewis in Wigan, waar hij Van Barneveld met 8-3 versloeg. "Dit was een van de pittigste wedstrijden die ik ooit heb gespeeld. Het was alsof ik terugging in de tijd."

Van Barneveld presteerde dit jaar teleurstellend tijdens Players Championships - hij kwam bij de eerste zeven edities niet verder dan de tweede ronde - maar bracht daar zondag verandering in door op weg naar de finale zes overwinningen te boeken.

Lewis hoopt dat Van Barneveld zijn wederopstanding donderdag een vervolg kan geven in de Premier League, waar de Nederlander in zes speelronden vier nederlagen leed en twee keer gelijkspeelde.

"Als je vaak verliest, dan kan de Premier League heel vervelend zijn", weet de 34-jarige Lewis. "Het is lastig om je op te richten als je eenmaal op de grond ligt, dus ik ben onder de indruk van de vechtlust die hij heeft laten zien."

Van Barneveld wil voorbeeld nemen aan Lewis

Van Barneveld stond voor het eerst sinds september 2015 in de finale van een Players Championship. Zijn laatste eindzege bij een toernooi uit deze reeks vloertoernooien was in 2013 in Ierland.

"Ik was echt aan vechten, daarom is het heel mooi dat ik de finale bereikte", zei Van Barneveld, die in 2014 voor het laatst een individuele PDC-titel veroverde (Premier League). "Dit geeft me natuurlijk weer het vertrouwen dat er van alles mogelijk is."

De vijfvoudig wereldkampioen hoopt in zijn laatste jaar als prof - Van Barneveld zet na het komende WK een punt achter zijn loopbaan - een voorbeeld te kunnen nemen aan Lewis. De Engelsman veroverde in Wigan zijn eerste titel op een PDC-toernooi sinds april 2017.

"Ik heb heel veel respect voor de manier waarop hij in het laatste jaar is teruggekomen. Nu is het voor mij zaak om in de laatste zeven maanden van mijn loopbaan precies hetzelfde te doen", aldus Van Barneveld.