Dominic Thiem heeft zondag (lokale tijd) voor de eerste keer in zijn loopbaan het Masters-toernooi van Indian Wells op zijn naam geschreven. De Oostenrijker rekende in de finale verrassend af met Roger Federer.

De 25-jarige Thiem trok na een partij van iets meer dan twee uur op het Amerikaanse hardcourt aan het langste eind tegen de twaalf jaar oudere Federer: 3-6, 6-3 en 7-5.

Het was pas de tweede keer dat Thiem verder kwam dan de achtste finales in Indian Wells. Ook in 2017 reikte de huidige nummer vier van de wereld tot de laatste acht, maar toen werd hij in dat stadium uitgeschakeld door de Zwitser Stan Wawrinka.

Federer, die door een opgave van Rafael Nadal niet in actie hoefde te komen in de halve finale en zodoende uitgerust aan zijn eindstrijd tegen Thiem begon, had in de Verenigde Staten de 101e toernooizege uit zijn loopbaan kunnen boeken.

De Zwitser stond voor de negende keer in de finale van Indian Wells en won het prestigieuze toernooi vijf keer (2004, 2005, 2006, 2012 en 2017). Vorig jaar dolf Federer in de finale het onderspit tegen de Argentijn Juan Martín Del Potro.

Thiem stijgt door zijn toernooizege maar liefst vier plekken op de maandag verschenen wereldranglijst en mag zich nu dus de nummer vier van de wereld noemen. Federer bezet momenteel de vijfde positie op de ranking.