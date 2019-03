De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem heeft de Zwitser Roger Federer in drie sets verslagen in de finale van het tennistoernooi in Indian Wells. Het werd 3-6 6-3 7-5 voor de Oostenrijker.

Voor Thiem was het de eerste finale ooit bij een toernooi op hardcourt. In de eerste set leek hij deze te gaan verliezen. Federer speelde een stuk beter en won de set ook eenvoudig.

De Zwitser had zijn 101e toernooi kunnen winnen. De Zwitser was goed uitgerust aan de finale begonnen, omdat zijn tegenstander in de halve finale, Rafael Nadal, zich had teruggetrokken.

Thiem knokte zich echter terug in de wedstrijd en won de tweede set vrij snel. De derde set ging lange tijd gelijk op. Op 5-5 brak de Oostenrijker de service van Federer, waarna hij het besliste in zijn eigen opslagbeurt.