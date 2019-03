Raymond van Barneveld heeft zondag het beste resultaat van zijn afscheidsjaar neergezet. De Nederlandse darter bereikte in Wigan de finale van Players Championship 8, waarin hij moest buigen voor de Engelsman Adrian Lewis (8-3).

Van Barneveld stond voor het eerst sinds september 2015 in de finale van een Players Championship. Zijn laatste eindzege bij een toernooi uit deze reeks vloertoernooien was in 2013 in Ierland.

De 51-jarige 'Barney', die na dit seizoen zal stoppen, rekende op weg naar de finale achtereenvolgens af met de Spanjaard Jose Justicia (6-3), de Oostenrijker Zoran Lerchbacher (6-5), landgenoot Geert Nentjes (6-3), de Duitser Martin Schindler (6-5), landgenoot Jan Dekker (6-2) en de Engelsman Keegan Brown (7-6).

Van Barneveld presteerde dit jaar juist teleurstellend op de Players Championships. Zaterdag werd hij in Wigan bij Players Championships 7 al voor de derde keer uitgeschakeld in de tweede ronde. Bij Players Championships 1 strandde de Hagenaar zelfs al in de eerste ronde.

Michael van Gerwen liet Players Championship 8 aan zich voorbij gaan. De nummer één van de wereld, winnaar van 1 en 3, koos ervoor om rust te nemen en was er zaterdag ook al niet bij in Wigan.

Players Championships belangrijk voor 'Barney'

De Players Championships zijn belangrijk voor Van Barneveld, omdat hij door zijn uitschakeling in de tweede ronde van het WK uit de top zestien van de wereldranglijst is gevallen en daardoor niet langer een ticket op zak heeft voor de majors.

De vijfvoudig wereldkampioen duikelde begin deze maand zelfs uit de top 32 van de wereldranglijst en is daardoor momenteel niet automatisch geplaatst voor het WK.

Om zeker te zijn van het WK moet Van Barneveld terug zien te komen in de top 32 van de wereldranglijst of op de Pro Tour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien bij elkaar opgeteld) bij de beste zestien darters horen die niet in de top 32 van de wereldranglijst staan.

Met zijn finaleplaats in Wigan's Robin Park Tennis Centre verdiende 'Barney' 6.000 Engelse pond (circa 7.000 euro) en maakte hij een aardige sprong op de Pro Tour Order of Merit. Hij staat nog wel een flink stuk buiten de top vijftig.