Tom Dumoulin heeft zaterdag in de vierde etappe geen goede zaken gedaan in de strijd om de eindzege in Tirreno-Adriatico. De Limburger steeg weliswaar naar de derde plaats, maar zag zijn achterstand op leider Adam Yates verdubbeld worden.

Dumoulin moest op de tweede beklimming van de Muro dei Cappuccini lossen en kwam uiteindelijk op 23 achterstand van winnaar Alexey Lutsenko en ook Yates over de finish.

De kopman van Team Sunweb, die Tirreno-Adriatico gebruikt ter voorbereiding op de Giro d'Italia, heeft in het algemeen klassement nu 50 seconden achterstand op Yates en 43 seconden op nummer twee Primoz Roglic.

Lutsenko won de etappe op bizarre wijze. Hij leek na een ontsnapping van ruim 30 kilometer solo over de meet te komen, maar hij ging in de slotfase tot twee keer toe onderuit, waardoor zijn naaste achtervolgers alsnog de aansluiting konden vinden.

De Kazak van Astana, eerder dit jaar winnaar van de Ronde van Oman, rekende daarna in de sprint opvallend genoeg toch gewoon af met Roglic (tweede), Yates (derde) en Jakob Fuglsang (vierde).

Thomas moet afstappen vanwege maagproblemen

De vierde etappe, over 221 kilometer tussen Foligno en Fossombrone met vele steile hellingen, verliep uiterst chaotisch. Veel renners smakten tegen het asfalt en Tour-winnaar Geraint Thomas moest zelfs al snel afstappen vanwege maagproblemen.

Het peloton deed het lange tijd rustig aan, maar in aanloop naar de Monteguiduccio stak Fuglsang als eerste de lont in het kruitvat. Hij zorgde ervoor dat de grote groep uit elkaar werd getrokken en dat de topfavorieten in actie moesten komen.

Fuglsang kreeg Lutsenko, Roglic, Dumoulin, Davide Formolo, Tiesj Benoot, Julia Alaphilippe en Davide Formolo met zich mee en zag zijn ploeggenoot Lutsenko profiteren van al het beulswerk door er alleen vandoor te gaan.

Lutsenko hield aanvankelijk relatief eenvoudig stand, maar hij kwam in de afdaling van de Muro dei Cappuccini tot twee keer toe tot val (op 15 kilometer en 1,5 kilometer van de streep), maar hij richtte zich op miraculeuze wijze weer op.