Skiester Mikaela Shiffrin heeft zaterdag in Soldeu voor de veertigste keer in haar loopbaan een slalom om de wereldbeker gewonnen. De Amerikaanse kwam daarmee op gelijke hoogte met de Zweedse recordhouder Ingemar Stenmark.

Shiffrin scherpte een andere record verder aan, want de zege in Soldeu (Andorra) was haar zestiende van het wereldbekerseizoen.

De regerend wereldkampioene op de slalom is daarmee is de vorige recordhoudster, de Zwitserse Vreni Schneider met veertien zeges, nu ruim voorbij.

In de laatste slalom van het seizoen hield Shiffrin, drie dagen na haar 24e verjaardag, de Zwitserse Wendy Holdener (tweede) en de Slowaakse Petra Vlhova (derde) achter zich.

Shiffrin ontving in Sandeu de kristallen kogel. (Foto: ANP)

Shiffrin krijgt ook ander record van Stenmark in zicht

Shiffrin wist zich al verzekerd van de eindzege in het slalomklassement alsmede in de rangschikking over alle disciplines.

De tweevoudig olympisch kampioene krijgt ook een ander record van Stenmark steeds meer in zicht. Ze staat nu op 59 wereldbekerzeges op alle onderdelen, nog 27 minder dan de skilegende.

Lindsey Vonn is met 82 wereldbekerzeges de succesvolste vrouw ooit. De Amerikaanse zette deze winter een punt achter haar loopbaan omdat ze het fysiek gezien niet langer kon opbrengen om op het hoogste niveau actief te blijven.