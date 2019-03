Kira Toussaint hoopt bij de internationale zwembond FINA een schadevergoeding af te dwingen voor het feit dat ze de laatste maanden ten onrechte is verdacht van dopinggebruik.

De advocaat van Toussaint Michiel van Dijk bevestigt vrijdag aan de NOS dat Toussaint een schadeclaim heeft neergelegd. "We wachten nog op de formele afwikkeling van de zaak door het antidopingpanel van de FINA en daarna gaan we met ze in gesprek. In het geval van Toussaint gaat het om tienduizenden euro's."

Toussaint werd vorig jaar november bij wereldbekerwedstrijden in Peking positief getest op het verboden middel tulobuterol. Na nader onderzoek bleek die positieve test te zijn veroorzaakt door een toegestane medicatie die de rugslagspecialiste gebruikt.

Door de zogenaamde foutpositieve dopingtest moest Toussaint onder meer de WK kortebaan van eind vorig jaar in het Chinese Hangzhou laten schieten. De 24-jarige Amstelveense verkeerde juist in goede vorm, want ze zwom in het najaar van 2018 onder meer naar Nederlandse records op de 50 en 100 meter rugslag (kortebaan).

Toussaint zwom in het najaar van 2018 Nederlandse records. (Foto: ANP)

'Risico dat we in internationaal moeras wegzakken'

Hoewel Toussaint het slachtoffer is geworden van een fout, waarschuwt haar advocaat dat een schadevergoeding geen zekerheid is. "De FINA wijst ongetwijfeld naar het WADA (wereldantidopingbureau, red.) en die zal weer wijzen naar het Chinese lab dat het onderzoek deed", aldus Van Dijk.

"De Chinezen zullen zeggen dat ze de controles op verzoek van de FINA hebben uitgevoerd en alleen de bevindingen daarvan heeft overgedragen. Je loopt het risico in een internationaal moeras weg te zakken."

Toussaint liet dinsdag al weten dat ze opgelucht, maar vooral ook boos is over de gang van zaken. "De afgelopen periode was verschrikkelijk voor mij. Ik ben blij dat ik het nu achter mij kan laten en me weer volledig op mijn sport kan focussen."