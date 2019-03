De MotoE, een nieuwe raceklasse voor elektrische motoren, kent een valse start. De eerste race van het seizoen is uitgesteld nadat een grote brand alle motoren verwoest heeft.

Dorna Sports, dat ook de MotoGP organiseert, meldt donderdag in een verklaring dat het eerste seizoen van de elektrische klasse zeker zal doorgaan, maar dat er niet op 5 mei geracet zal worden op het Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Het plan was dat de eerste race in de MotoE gehouden zou worden in hetzelfde weekend als dat de MotoGP, de Moto3 en de Moto2 de Spaanse Grand Prix rijden.

"Alle partners zijn nog steeds volledig toegewijd om het MotoE-seizoen zo snel mogelijk te laten beginnen", meldt Dorna Sports. "We zijn al begonnen om het door de brand verloren materiaal en de motoren te vervangen."

De grote brand in Jerez. (Foto: ANP)

Achttien motoren vernietigd bij brand

In de nacht van woensdag op donderdag ontstond er een flinke brand in de nieuwe MotoE-paddock op het circuit van Jerez. Alle achttien motoren die woensdag meededen aan de eerste testdag in Spanje werden daarbij vernietigd.

Er raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. De organisatie van de MotoE benadrukt dat er geen motoren werden opgeladen op de plek waar de brand begon.

Het is de bedoeling dat er snel een nieuwe kalender wordt bekendgemaakt voor het MotoE-seizoen. Volgens de oorspronkelijke planning zou er na Spanje ook nog gereden worden in Frankrijk (Le Mans), Duitsland (Sachsenring), Oostenrijk (Red Bull Ring) en Italië (Misano).

De achttien coureurs die meedoen aan het MotoE-kampioenschap beschikken allemaal over hetzelfde type motor. De elektrische motor heeft een topsnelheid van 270 kilometer per uur.

De MotoE-motor. (Foto: ANP)