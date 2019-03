Epke Zonderland voert volgende maand de Nederlandse turnploeg aan bij de EK in het Poolse Szczecin. Bart Deurloo en Frank Rijken ontbreken in de zeskoppige mannenselectie.

Deurloo en Rijken kiezen voor een andere voorbereiding richting de WK van oktober in Stuttgart. Bondscoach Bram van Bokhoven heeft woensdag behalve Zonderland ook Michel Bletterman, Rick Jacobs, Bram Louwije, Casimir Schmidt en Bram Verhofstad geselecteerd.

In vergelijking met het WK van eind vorig jaar in Doha keert Verhofstad (24) terug in de selectie. Voor de 22-jarige Jacobs wordt het zijn eerste grote internationale kampioenschap.

De 32-jarige Zonderland heeft twee gouden, twee zilveren en twee bronzen EK-medailles op zijn erelijst staan. De rekstokspecialist vierde het grootste succes in zijn carrière in 2012, toen hij olympisch goud won in Londen.

Nederlandse turnploeg Epke Zonderland (brug, rekstok)

Michel Bletterman (meerkamp)

Rick Jacobs (vloer, ringen, sprong)

Bram Louwije (voltige, ringen, sprong)

Casimir Schmidt (meerkamp)

Bram Verhofstad (vloer, voltige, sprong, rekstok)

Geblesseerde Wevers kan titel niet verdedigen

Bondscoach Gerben Wiersma van de vrouwen maakte onlangs al zijn EK-selectie bekend. Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman en Tisha Volleman zullen naar Polen afreizen. Sanne Wevers kan door een beenblessure haar Europese titel op de balk niet verdedigen.

De EK in Szczecin begint op 10 april en duurt tot en met de veertiende van die maand.