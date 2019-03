Rafael Nadal heeft zich eenvoudig geplaatst voor de vierde ronde van het Masterstoernooi van Indian Wells. De Spanjaard was dinsdag in de derde ronde in twee sets veel te sterk voor de Argentijn Diego Schwartzman: 6-3 en 6-1.

Nadal had slechts een uur en zeventien minuten nodig om zich te ontdoen van de speler die 24 plaatsen lager dan hij staat op de wereldranglijst: 2 om 26.

De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar neemt het woensdag voor een plek in de kwartfinales op tegen de Serviër Filip Krajinovic, die in twee sets afrekende met de Rus Daniil Medvedev: 6-3 en 6-2.

Nadal won het prestigieuze toernooi in Indian Wells in 2010 en 2012. De 32-jarige routinier ontbrak in de editie van vorig jaar wegens een heupblessure.

Naast Nadal en Krajinovic bereikten dinsdag ook de Oostenrijker Dominic Thiem, de Japanner Yoshihito Nishioka, de Hongaar Hubert Hurkacz, de Canadees Denis Shapovalov en de Amerikaan John Isner de vierde ronde.

Juan Martin del Potro pakte vorig jaar de eindzege in Indian Wells door in een spannende finale Roger Federer te verslaan. De Argentijn is er dit jaar niet bij vanwege een knieblessure.