Novak Djokovic is woensdag verrassend gestrand in de derde ronde van het prestigieuze toernooi van Indian Wells. Roger Federer en Rafael Nadal plaatsten zich wel voor de achtste finales.

Djokovic was niet opgewassen tegen Philipp Kohlschreiber. De nummer één van de wereld verloor in een partij die ruim anderhalf uur duurde met 4-6 en 4-6 van de Duitser.

Het toernooi van Indian Wells werd in 2008, 2011, 2014, 2015 en 2016 gewonnen door Djokovic, maar de Serviër presteerde er de laatste jaren al matig. Vorig jaar strandde hij in de tweede ronde en in 2017 was de vierde ronde het eindstation.

De mondiale nummer één, die zijn eerste partij in de Verenigde Staten nog had gewonnen van Bjorn Fratangelo, speelde zijn eerste toernooi sinds zijn Australian Open-winst van eind januari. In de finale liet hij Nadal toen kansloos.

Kohlschreiber bezet op de wereldranglijst de 39e plaats en strijdt met de Fransman Gaël Monfils om een plek in de kwartfinales in Indian Wells.

Novak Djokovic druipt af na zijn verloren partij tegen Philipp Kohlschreiber. (Foto: ANP)

Federer wint Zwitsers onderonsje

De 37-jarige Federer, net als Djokovic vijfvoudig winnaar in Indian Wells (2004, 2005, 2006, 2012 en 2017), bereikte de achtste finales door zijn landgenoot Stan Wawrinka te kloppen. Het Zwitserse onderonsje eindigde in 6-3 en 6-4.

In tegenstelling tot Djokovic heeft Federer na de Australian Open al een toernooi achter de rug. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar was de beste in Dubai en pakte daarmee de honderdste titel uit zijn loopbaan.

Voor een plek in de kwartfinales in Indian Wells is Kyle Edmund de volgende tegenstander van Federer. De als 22e geplaatste Brit was te sterk voor de Moldaviër Radu Albot (6-3 en 6-3).

Roger Federer in actie tijdens zijn partij tegen Stan Wawrinka. (Foto: ANP)

Nadal heeft weinig moeite met Schwartzman

De mondiale nummer twee Nadal had slechts een uur en zeventien minuten nodig om zich te ontdoen van de Argentijn Diego Schwartzman, die 24 plaatsen lager op de wereldranglijst staat. Het werd 6-3 en 6-1.

Zeventienvoudig Grand Slam-winnaar Nadal neemt het woensdag voor een plek in de kwartfinales op tegen de Serviër Filip Krajinovic, die in twee sets afrekende met de Rus Daniil Medvedev: 6-3 en 6-2.

Nadal won het prestigieuze toernooi in Indian Wells in 2007, 2009 en 2013. De 32-jarige routinier ontbrak in de editie van vorig jaar wegens een heupblessure.

Juan Martín del Potro pakte vorig jaar de eindzege in Indian Wells door in een spannende finale Federer te verslaan. De Argentijn is er dit jaar niet bij vanwege een knieblessure.

Rafael Nadal had weinig moeite met Diego Schwartzman. (Foto: ANP)