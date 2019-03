Zwemster Kira Toussaint hoeft niet langer te vrezen voor een dopingschorsing. De internationale zwembond FINA heeft de zaak tegen de 24-jarige Nederlandse maandag ingetrokken, twee dagen voordat er een hoorzitting zou plaatsvinden.

Toussaint werd vorig jaar november bij wereldbekerwedstrijden in Peking positief getest op het verboden middel tulobuterol, maar na nader onderzoek bleek die positieve test te zijn veroorzaakt door een toegestane medicatie die de rugslagspecialiste gebruikt.

"Op het dopingcontroleformulier heb ik het gebruik van deze medicatie ook vermeld. Blijkbaar was tot op heden niet bekend dat dit middel een valspositieve test voor tulobuterol kan veroorzaken", meldt Toussaint dinsdag in een persbericht van de Nederlandse zwembond KNZB.

Het internationale antidopingbureau WADA heeft de monsters van Toussaint met andere methodes opnieuw laten testen door het dopinglaboratorium in Peking. Daarbij werd inderdaad geen tulobuterol gevonden, waardoor de FINA de zaak tegen de dochter van de voormalige olympisch kampioene Jolanda de Rover heeft laten vallen.

"Aan de ene kant ben ik natuurlijk ontzettend blij dat mijn onschuld nu is bewezen en dat ik weer kan zwemmen", aldus Toussaint, die dopinggebruik altijd ontkend heeft. "Aan de andere kant ben ik teleurgesteld in hoe het proces is verlopen."

Kira Toussaint is Nederlands recordhouder op de 100 meter rugslag. (Foto: ANP)

Toussaint moest WK kortebaan overslaan

Toussaint kreeg het nieuws over haar positieve test te horen vlak voor de WK kortebaan van vorig jaar december in het Chinese Hangzhou. Ze trok zich vervolgens terug voor dat toernooi.

"De afgelopen periode was verschrikkelijk voor mij", zegt de geboren Amstelveense. "Een van de ergste dingen was het missen van de WK kortebaan. Ik was topfit, maar ging naar huis voor iets wat volkomen buiten mij om gebeurde. Ik ben blij dat ik deze periode nu achter mij kan laten en mij weer volledig op mijn sport kan focussen."

André Cats, de technisch directeur van de KNZB, is ook heel blij dat de zaak tegen Toussaint nu is afgesloten, al zet hij eveneens vraagtekens bij de gevolgde procedures.

"De KNZB zal zeker met de FINA in gesprek gaan om te achterhalen hoe deze valspositieve test heeft kunnen plaatsvinden en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Nooit mogen 100 procent te goeder trouw handelende sporters onterecht in verband worden gebracht met vermeend dopinggebruik."

Toussaint zwom afgelopen najaar bij de wereldbekerwedstrijden in Singapore naar Nederlandse records op de 50 en 100 meter rugslag (kortebaan). Begin september verbeterde ze al de nationale toptijd op de 100 meter rugslag langebaan.