UFC-vechter Conor McGregor is wegens wangedrag opgepakt in Miami Beach. De Ier gooide de telefoon van iemand die een foto van hem wilde maken op de grond.

Volgens de lokale politie sloeg McGregor de telefoon uit de handen van een 22-jarige man, waarna hij er meerdere keren op stampte. Hij werd later op zijn adres aangehouden.

De dertigjarige McGregor werd op borgtocht vrijgelaten nadat hij omgerekend zo'n 11.000 euro had betaald.

Het is niet de eerste keer dat 'The Notorious' in het nieuws komt vanwege wangedrag. Begin april vorig jaar ging hij door het lint bij een perspresentatie van de UFC in New York.

Hij gooide daarbij een steekwagen door het raam van een touringcar waarin andere MMA-vechters zaten. Ook vernielde hij een prullenbak. Later bekende hij schuld, waardoor hij een gevangenisstraf ontliep.

McGregor geschorst na rentree tegen Nurmagomedov

In oktober keerde McGregor na twee jaar terug als kooivechter. Hij verloor van de ongeslagen UFC-kampioen Khabib Nurmagomedov. Na dat gevecht liep het zowel in als buiten de octagon compleet uit de hand.

McGregor en Nurmagomedov zijn tot in ieder geval april geschorst.