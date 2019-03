Motorcrosser Jeffrey Herlings kan binnenkort nog niet zijn rentree maken in de MXGP-klasse. De regerend wereldkampioen herstelt voorspoedig van zijn gebroken voet, maar moet in ieder geval nog tot eind april revalideren.

"Daardoor kan een groot kruis door de wereldtitel", zegt Herlings maandag in gesprek met de NOS. "Het is lastig om te accepteren dat ik straks alleen maar meedoe voor dagsuccessen. Het wordt moeilijk me te motiveren voor races zonder hoofddoel."

De 24-jarige Nederlander liep zijn voetblessure eind januari op tijdens een trainingskamp in Spanje. Op dat moment was alleen duidelijk dat hij de eerste Grand Prix van het seizoen op 3 maart in Argentinië aan zich voorbij moest laten gaan.

Herlings keerde maandag terug in het ziekenhuis, waar bleek dat hij ondanks een voorspoedige revalidatie nog minstens anderhalve maand aan de kant staat. De Brabander baalt als een stekker dat de kansen op een nieuwe wereldtitel in rook opgaan, vooral vanwege de manier waarop hij zijn voet brak.

"Ik ben zelf gevallen en kan niemand wat verwijten. Mensen zeiden dat ik misschien wat minder hard moest trainen, maar ik ben toch doorgegaan", aldus Herlings. "Soms gaat dat ook goed, maar het is nu alsof ik de sinaasappel helemaal heb uitgeperst en daardoor weer een wereldtitel heb vergooid. Dat voelt als falen."

Herlings moet nog tot en met april revalideren. (Foto: Getty Images)

Geen blijvende schade door breuken in voet

Herlings, die in 2018 als eerste Nederlander ooit de wereldtitel in de MXGP-klasse veroverde, mist in ieder geval nog de Grands Prix in Valkenswaard (31 maart) en het Italiaanse Trentino (7 april). Hij kan mogelijk in de vijfde race van het seizoen op 12 mei in Lombardije zijn rentree maken.

Hoewel Herlings nog een tijdje moet wachten op zijn rentree, is de drievoudig kampioen in de MX2-klasse opgelucht dat hij maandag in het ziekenhuis heeft gehoord dat de breuken in zijn voet niet tot blijvende schade zullen leiden.

"Het was zo erg gebroken, dat het maar de vraag was of het wel helemaal goed ging komen. Ik mag in mijn handjes knijpen dat het me in totaal slechts drie maanden gaat kosten. Voor mij is een goed herstel nu het belangrijkste."

Het seizoen in de MXGP-klasse is begin maart begonnen en duurt nog tot en met 22 september. De eerste Grand Prix in Argentinië werd gewonnen door de Italiaan Antonio Cairoli.