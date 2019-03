Russische atleten mogen nog steeds niet meedoen aan internationale wedstrijden. De mondiale atletiekfederatie IAAF heeft maandag de schorsing van de Russische bond gehandhaafd.

De IAAF wil eerst de onlangs verzamelde informatie uit een dopinglaboratorium in Moskou inzien en eist ook financiële compensatie. Zolang aan beide voorwaarden niet is voldaan, blijft de schorsing van de Russische atletiekfederatie (RUSAF) gehandhaafd.

RUSAF is al sinds 2015 gestraft wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sochi 2014.

WADA, het internationale antidopingbureau, hief in januari de schorsing op. Dat gebeurde na volledige inzage in de gegevens van het dopinglab in Moskou. Het WADA kreeg die informatie later dan afgesproken, maar zag geen reden het Russische antidopingbureau RUSADA opnieuw te schorsen.

De IAAF trekt al langer een eigen plan rond het Russische dopingschandaal. Zo stelde de atletiekfederatie een eigen, onafhankelijke werkgroep samen.

Werkgroep-voorzitter Rune Andersen. (Foto: ANP)

'Logistieke zaken' zorgen voor oponthoud

Het belangrijkste comité van de IAAF sprak maandag in Doha over de mogelijkheid om de schorsing van de Russen op te heffen. De conclusie was dat het land nog niet voldaan heeft aan de twee in december gestelde voorwaarden.

"Logistieke zaken" hebben ervoor gezorgd dat de IAAF nog niet financieel is gecompenseerd door Rusland. De atletiekfederatie heeft bovendien de data uit het laboratorium nog niet ontvangen, mede doordat die nog worden geanalyseerd door het WADA.

"Deze zaken moeten nog worden opgelost", aldus Rune Andersen, de voorzitter van de IAAF-werkgroep. "Zodra we alles hebben wat we nodig hebben, zullen we er serieus over nadenken of de schorsing van Rusland moet worden opgeheven."

Sommige Russische atleten mochten de afgelopen jaren onder neutrale vlag meedoen aan internationale wedstrijden, als ze konden aantonen dat ze in een dopingvrije omgeving hadden getraind.