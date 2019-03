Bo Bendsneyder is er zondag in de eerste Moto2-race van het seizoen net niet in geslaagd om een punt te pakken. De Rotterdammer eindigde bij de Grand Prix van Qatar als zestiende. In de MotoGP ging de zege naar Andrea Dovizioso.

De twintigjarige Bendsneyder kwam slechts vijf honderdste van een seconde tekort voor de vijftiende plaats, die recht geeft op een punt. Dat punt werd opgeëist door de Spanjaard Jorge Martín.

Bendsneyder gaf bijna 23 seconden toe op Lorenzo Baldassarri, die met de overwinning aan de haal ging op het circuit van Losail. De Italiaan bleef de Zwitser Thomas Lüthi maar net voor. Het podium werd gecompleteerd door de Duitser Marcel Schrötter.

Voor Bendsneyder is het zijn tweede seizoen in de Moto2, achter de MotoGP de tweede klasse in de motorsport. Vorig jaar pakte de coureur van het Nederlandse team RW Racing slechts twee punten.

Bij de MotoGP ging de zege naar Dovizioso. (Foto: ProShots)

Dovizioso blijft Márquez nipt voor

Bij de MotoGP hield Dovizioso de Spanjaard Marc Márquez net achter zich en finishte de Brit Cal Crutchlow als derde.

Dovizioso nam de leiding bij de start van de race, die in kunstlicht werd verreden. De Spaanse Yamaha-coureur Maverick Viñales, die de poleposition had veroverd, kwam slecht weg en viel terug naar de zesde positie.

In het eerste deel van de race vocht de Italiaan een spannend duel uit met de Spanjaard Alex Rins. Márquez keek toe vanaf de derde plaats en wachtte af.

Rins viel in de slotfase enkele plaatsen terug en Márquez plaatste in de voorlaatste ronde zijn aanval. Hij ging op zijn Honda voorbij aan de Dovizioso, maar die pakte de leiding terug.

Op het laatste rechte stuk bleef Dovizioso de regerend wereldkampioen nipt voor.

Vreugde na afloop bij Dovizioso. (Foto: ProShots)