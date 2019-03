Robin Frijns is zondag tijdens de Formule E-race in Hongkong als derde geëindigd. De Limburger kwam als vierde over de streep, maar profiteerde van een straf van Sam Bird.

Bird was bij de E-prix als eerste afgevlagd, maar de teamgenoot van Frijns bij Envision Virgin Racing was in de slotfase op de achterkant van André Lotterer geknald.

De Duitser, die op dat moment aan de leiding reed, kreeg daardoor een lekke band en viel terug naar de veertiende plaats. Na een onderzoek van enkele uren kreeg Bird een tijdstraf van vijf seconden, waardoor hij de race als zesde beëindigde.

De Zwitser Eduardo Mortara werd door de declassering van Bird de winnaar van de race. Lucas di Grassi mocht als nummer twee mee het podium op, terwijl Frijns dus als derde werd geklasseerd.

Bird stond als winnaar op het podium, maar werd gediskwalificeerd. (Foto. Getty Images)

Tweede podiumplaats dit seizoen voor Frijns

Het is voor de 27-jarige Frijns de tweede keer dat hij dit seizoen op het podium staat. Hij eindigde in januari tijdens de tweede race van het seizoen in Marrakesh als tweede.

De voormalig testcoureur van het Formule 1-team van Sauber staat zesde in de tussenstand met 43 punten. Dat zijn er elf minder dan Bird, die met 54 punten aan de leiding gaat.