Kim Polling is er zaterdag bij haar langverwachte rentree in Marokko niet in geslaagd een medaille te pakken. De viervoudig Europees kampioene bleef bij de Grand Prix in Marrakesh steken in de tweede ronde.

Polling, die in de klasse tot 70 kilogram uitkomt, verloor haar tweede partij op ippon van de Griekse Elisavet Teltsidou. Ze was het toernooi begonnen met een zege op de Spaanse Sara Rodriguez.

De 28-jarige Groningse besliste in augustus dat ze wegens een hernia het WK van een maand later zou overslaan. Aanvankelijk wilde ze in februari haar rentree maken bij de Grand Slam in Parijs, maar dat lukte niet.

"Zonder medaille naar huis. Hoewel ik liever een comeback met medaille had gezien, overheerst toch een tevreden gevoel over vandaag", aldus Polling op Twitter.

"Mijn lichaam voelt goed, sterk ook, maar ik mis wedstrijdritme. Daar zal echter snel verandering in komen. Volgende week Grand Slam Rusland!"

Van den Berg verovert brons

Hilde Jager kwam net als Polling niet voorbij de tweede ronde van de klasse tot 70 kilogram in Marrakesh. Ze moest haar meerdere erkennen in de Ierse Megan Fletcher, die op ippon te sterk was.

Geke van den Berg pakte de eerste Nederlandse medaille bij het toernooi in Marokko. De 23-jarige Groesbeekse won brons in de categorie tot 63 kilogram.

Sam van 't Westende (-73 kilogram) en Jim Heijman (-81 kilogram) strandden vroegtijdig in Marrakesh, waar zondag de slotdag van de Grand Prix is.