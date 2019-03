Mikaela Shiffrin heeft zaterdag in Tsjechië op de slalom haar vijftiende zege van het seizoen in de wereldbeker geboekt. De 23-jarige Amerikaanse zette daarmee een nieuw record neer. Bij de mannen is Marcel Hirscher zeker van zijn achtste eindzege in de wereldbeker.

Met veertien overwinningen had Vreni Schneider het record tot zaterdag op haar naam staan. De Zwitserse zette die prestatie neer in de winter van 1988/1989.

In Spindleruv Mlyn bleef Shiffrin Wendy Holdener voor. De Zwitserse stond voor de 21e keer op het podium bij een wereldbekerwedstrijd, maar won nog nooit. De derde plek ging naar Petra Vhlova uit Slowakije.

Shiffrin verzekerde zich medio februari al van de wereldtitel op de slalom. Het was al het vierde jaar op rij dat de jonge Amerikaanse de beste was op dit onderdeel.

Shiffrin krijgt records Stenmark en Vonn langzaam in zicht

In december boekte Shiffrin haar 36e zege in de wereldbeker, waarmee ze de meest succesvolle skiester ooit is op de slalom. Inmiddels staat de teller op 39 overwinningen.

Op alle onderdelen wist Shiffrin al 58 wereldbekerzeges te boeken. De tweevoudig olympisch kampioene krijgt het absolute record, dat met 86 zeges in handen is van de Zweedse legende Ingemar Stenmark, langzaam in zicht. De deze winter gestopte Amerikaanse Lindsey Vonn is met 82 zeges de meest succesvolle vrouw ooit.

Komende week wordt in Andorra de laatste wereldbeker van dit seizoen gehouden. Shiffrin is al zeker van de eindzege in de slalom en het klassement van alle onderdelen.

Hirscher stelt achtste eindzege veilig

De Oostenrijker Hirscher schreef voor de achtste keer op rij de algemene wereldbeker op zijn naam. De slalomspecialist kwam bij de reuzenslalom in het Sloveense Kranjska Gora niet verder dan de zesde plaats, maar dat was voldoende voor de eindzege.

Zijn enige overgebleven concurrent, Alexis Pinturault uit Frankrijk, liet de wereldbekerfinale in Soldeu schieten. Hirscher, die een Nederlandse moeder heeft, komt in zijn carrière inclusief de trofeeën op de slalom en reuzenslalom van dit seizoen op twintig kristallen bollen, evenveel als Vonn.

De zege in Slovenië ging naar wereldkampioen Henrik Kristoffersen uit Noorwegen. De wereldkampioen versloeg zijn landgenoot Rasmus Windingstad en de Zwitser Marco Odermatt.