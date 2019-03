Kim Polling kijkt ernaar uit om zaterdag in Marrakesh haar rentree op de judomat te maken. De viervoudig Europees kampioen kampte bijna een jaar met een hernia.

"Ik heb er 312 dagen op moeten wachten (geteld vanaf het moment dat ik erachter kwam dat ik een hernia had), maar morgen is het dan eindelijk zover: ik kan weer los op de wedstrijdmat!", schrijft Polling vrijdag enthousiast op Facebook.

De 28-jarige Groningse maakte in augustus bekend dat ze een maand later niet aan het WK kon deelnemen vanwege de hernia. Ze hoopte in februari haar rentree te maken op de Grand Slam in Parijs, maar dat toernooi kwam te vroeg.

Woensdag maakte judobond JBN bekend dat Polling een van de zestien judoka's is die dit weekend deelnemen aan de Grand Prix van Marrakesh. Polling komt zaterdag net als Hilde Jager in actie in de categorie tot 70 kilogram.

Polling verwacht tijd nodig te hebben om op niveau te komen

Polling kan niet wachten om weer op de tatami te verschijnen, maar heeft geen grote verwachtingen van haar eerste toernooi. "Ik heb er onwijs veel zin in en ik voel me ook goed en sterk. Maar of het al echt realistisch is om te verwachten dat ik meteen weer op het podium sta, dat zullen we morgen zien."

Na de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, waar ze al in de eerste ronde werd uitgeschakeld, was Polling ook al een jaar uitgeschakeld door een blessure.

"Daarna had ik een aantal toernooien nodig om weer terug op niveau te komen. Maar goed, ik ga in elk geval mijn best doen en hopelijk kan ik dat combineren met mooi judo."