John Henderson kan nog niet helemaal bevatten dat hij Michael van Gerwen donderdagavond op een gelijkspel heeft gehouden bij zijn debuut in de Premier League Darts (6-6). De Schot is trots dat hij de verwachtingen van het publiek in Aberdeen waar wist te maken.

"Ik denk niet dat ik ooit zoiets heb meegemaakt in mijn loopbaan", zegt de 45-jarige Henderson vrijdag op de site van de PDC. "Ik ben heel blij met hoe het is gegaan. Dit meemaken voor je eigen fans is echt fenomenaal."

Henderson is een van de darters die bij deze editie van de Premier League profiteren van de afwezigheid van Gary Anderson, die de prestigieuze competitie door een rugblessure aan zich voorbij moet laten gaan. De PDC besloot de afwezigheid van de tweevoudig wereldkampioen op te vangen met negen lokale favorieten, die allemaal één speelronde in actie komen.

Het leek er lange tijd op dat Van Gerwen eenvoudig aan het langste eind zou trekken tegen Henderson, maar de nummer 21 van de Order of Merit vocht zich voor eigen publiek terug van een 3-0-achterstand en sleepte een verdienstelijk punt uit het vuur in de BHGE Arena: 6-6.

Van Gerwen feliciteert Henderson. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Dit resultaat maakt me sprakeloos'

Henderson voelde wel de nodige druk voor het eerste Premier League-optreden uit zijn loopbaan. "Ik was emotioneel toen ik naar de oche liep, want ik wilde hier niet slecht spelen", aldus 'The Highlander', die in 2017 in de eerste ronde van de World Grand Prix nog verrassend te sterk was voor Van Gerwen.

"Toen ik met 3-0 achter stond, voelde ik dat ik goed aan het spelen was. Michael liet me terug in de wedstrijd komen en daar heb ik gebruik van gemaakt. Om voor je eigen publiek tegen de beste speler van de wereld gelijk te spelen, maakt me sprakeloos. Het is fantastisch."

Door zijn remise tegen Henderson bleef Van Gerwen al voor de tweede speelronde op rij zonder overwinning. De wereldkampioen verloor vorige week in Exeter met 3-7 van James Wade en heeft nu net als Wade, Rob Cross en Gerwyn Price zeven punten.