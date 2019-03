De topcoureurs in de MotoGP hopen dat de start van de eerste race van het seizoen in Qatar vervroegd wordt. Ze maken zich zorgen over de veiligheid op Losail International Circuit.

De race staat zondag om 20.00 uur lokale tijd op het programma. In het voorseizoen vonden rond dat tijdstip bij tests op het circuit in Doha een aantal crashes plaats vanwege de snel dalende temperatuur, waardoor dauw en dus gladheid ontstond.

"Vorig jaar begon de race om 19.00 uur en dat was een heel mooie wedstrijd", zei titelverdediger en vijfvoudig wereldkampioen Marc Márquez donderdag bij het persmoment richting de start van het seizoen.

"De temperatuur en luchtvochtigheid waren prima. Ik geef de voorkeur aan dat tijdstip. Het brengt een stuk minder risico met zich mee en voor het spektakel is dat beter."

Márquez' Honda-teamgenoot Jorge Lorenzo sloot zich daarbij aan. "Hopelijk wordt de race vervroegd. Ik hoop dat ik de veiligheidscommissie vrijdag kan overtuigen. Om 20.00 uur 's avonds daalt de temperatuur echt snel en wordt het gevaarlijk."

De 22 MotoGP-rijders gingen samen op de foto in aanloop naar de eerste race van het seizoen in Qatar. (Foto: ANP)

'Goed om tijdig knoop door te hakken'

Maverick Viñalez, collega van legende Valentino Rossi bij het team van Yamaha, sprak bij de persconferentie in Qatar woorden van gelijke strekking.

"We moeten in overleg met de veiligheidscommissie. Zoals andere rijders al zeiden, is het veel veiliger om om 19.00 uur te beginnen. We hebben dan meer grip en kunnen tot het uiterste gaan", aldus de Spanjaard.

Ducati-rijder Andrea Divizioso, die de race in Qatar vorig jaar won: "Het is wel zo dat de omstandigheden iedere dag anders zijn. Soms is er al heel vroeg dauw. Het is hoe dan ook goed om tijdig een knoop door te hakken."

Vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen op het programma op het Losail International Circuit. Zaterdag volgen de derde en vierde oefensessie en de kwalificatie. De race is zondag.