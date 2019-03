LeBron James heeft woensdagavond (lokale tijd) historie geschreven door Michael Jordan te passeren op de eeuwige topscorerslijst van de NBA. 'The King' bezet nu de vierde plek.

De 34-jarige James had in de wedstrijd van de Los Angeles Lakers tegen de Denver Nuggets dertien punten nodig om zijn idool Jordan voorbij te streven. Hij maakte er 31, waardoor zijn totaal nu op 32.311 staat.

Jordan, die in 2003 een punt achter zijn imposante loopbaan zette, maakte in zijn carrière 32.292 punten. De nu 56-jarige shooting guard beleefde zijn grootste successen bij de Chicago Bulls, waarmee hij in de jaren negentig zes keer kampioen werd.

James heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Jordan zijn grote held is en dus deed het hem veel dat hij 'His Airness' heeft ingehaald. "Dit hoort bij het bijzonderste wat ik in mijn carrière heb bereikt", zei de emotionele drievoudig NBA-kampioen.

"Jordan gaf me inspiratie toen ik een kind was. Ik wilde zijn als hij, wilde net zo schieten als hij, wilde dezelfde schoenen dragen als hij... Ik wilde dat kinderen op een gegeven moment ook zo tegen mij op zouden kijken. Het is bizar dat ik nu boven 'MJ' sta op de topscorerslijst. Meer dan bizar, om eerlijk te zijn."

Abdul-Jabbar voert topscorerslijst aan

James heeft nog maar drie basketballers boven zich staan op de eeuwige topscorerslijst. De nu 71-jarige Kareem Abdul-Jabbar voert de ranglijst aan met 38.387 punten, gevolgd door Karl Malone (36.928) en Kobe Bryant (33.643).

In de top tien van de topscorerslijst in de NBA zijn James en de veertigjarige Dirk Nowitzki van de Dallas Mavericks (nummer zeven met 31.364 punten) de enige nog actieve spelers.

Naast zijn 31 punten was James in de wedstrijd tegen de Denver Nuggets goed voor zeven rebounds en zeven assists. De Lakers gingen desondanks met 99-115 ten onder in het eigen Staples Centre.