Skiester Frida Hansdotter zet na dit seizoen een punt achter haar loopbaan. De 33-jarige Zweedse kan na vijftien jaar de motivatie niet meer vinden om nog langer door te gaan.

"Het wordt tijd om bye bye te zeggen", zegt Hansdotter dinsdag op de website van de Zweedse skifederatie. "Ik heb de wereld kunnen rondreizen dankzij het skiën en hoogtepunten gekend waar ik nauwelijks van had kunnen dromen."

De Scandinavische beleefde vorig jaar op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang het hoogtepunt in haar carrière. In Zuid-Korea veroverde ze het goud op de slalom.

Hansdotter won ook drie medailles op de WK. In 2015 pakte ze het zilver op de slalom en in 2013 en 2017 het brons op dit onderdeel. Vorige maand slaagde ze er bij de WK in eigen land niet in om een medaille te bemachtigen.

Frida Hansdotter viert haar overwinning op de olympische slalom in Pyeongchang. (Foto: ANP)

'Het is beter om te stoppen'

"Ik merk dat de motivatie niet meer is zoals die is geweest", verklaart ze haar keuze om haar loopbaan te beëindigen. "Ik moet eerlijk zijn tegenover mezelf. Het is beter om te stoppen."

De slalomspecialiste eiste in 2016 de wereldbeker op de slalom voor zich op. Ze won vier wereldbekerwedstrijden en stond 35 keer op het podium op dit niveau.