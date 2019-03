De Nederlandse hockeyers zijn dinsdag opnieuw tegen een nederlaag aangelopen in de Pro League. De ploeg van bondscoach Max Caldas verloor in Rotterdam met 0-1 van Duitsland.

Florian Fuchs maakte een kwartier voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd in het Hazelaarweg Stadion.

De nederlaag tegen Duitsland is voor Oranje het derde verlies op rij in de Pro League. Vorige maand ging de verliezend WK-finalist in Valencia na shoot-outs onderuit tegen Spanje en verloor de ploeg in Buenos Aires met 4-3 van Argentinië.

Door het verlies tegen Duitsland zakt Nederland met zes punten uit vijf duels naar de vijfde plaats. De Duitsers staan derde met zeven punten uit vier wedstrijden. De bovenste vier ploegen plaatsen zich voor de finaleronde in juni.

De Pro League is de opvolger van de Champions Trophy en de Hockey World League. Acht van de beste hockeylanden ter wereld doen mee. Het toernooi geldt ook als een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Tokio van 2020.

Jip Janssen plukt de bal op fraaie wijze uit de lucht. (Foto: ANP)

Oranje vlak voor rust dicht bij openingstreffer

De eerste 25 minuten in het Hazelaarweg Stadion leverden weinig spektakel op, maar in de laatste vijf minuten voor rust was Oranje een aantal keren dicht bij de openingstreffer.

De thuisploeg kreeg drie strafcorners, Bjorn Kellerman sloeg de bal bijna binnen en Roel Bovendeert zag een schitterende inzet op fraaie wijze gekeerd worden door keeper Tobias Walter.

Duitsland begon goed aan de tweede helft en dwong Sam van der Ven tot twee reddingen. Een kwartier voor tijd ging de Oranje-doelman in de fout, waardoor Fuchs tot scoren kwam. Nederland voerde daarna nog de druk op, maar de gelijkmaker zat er niet meer in.