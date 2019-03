De Formule E verlegt opnieuw grenzen in de autosport. De klasse voor elektrisch aangedreven wagens zal in de zomer van 2020 deels overdekt racen tijdens de seizoensfinale in Londen.

Start en finish zijn in de immense evenementenhal ExCel, gelegen aan het Royal Victoria Dock tussen Canary Wharf en vliegveld London City Airport. Voor de zogeheten ePrix van Londen op 25 en 26 juli is een parcours van 2,4 kilometer met 23 bochten uitgezet.

"Ieder motorisch sportevenement wil een race in Londen houden. Dit was een al een tijdje onze grootste wens", zegt voorzitter Alejandro Agag van de Formule E.

"Met onze terugkeer naar Londen willen we niet alleen onze groeiende aanhang in Groot-Brittannië plezieren, we geven ook een boodschap mee om de luchtverontreiniging in de metropool aan te pakken."

Formule E voor derde keer in Londen

De Formule E deed Londen al twee keer eerder aan. Zowel in het eerste (2014/2015) als in het tweede seizoen (2015/2016) werd er geracet rond Battersea Park.

De Belg Jerome d'Ambrosia voert dit seizoen na vier van de dertien ePrixs de ranglijst aan met 53 punten, gevold door de Portugees Antonio Felix da Costa (46) en de Brit Sam Bird (45).

Robin Frijns is terug te vinden op de zevende plaats met 28 punten. De Limburger werd in de tweede race van het seizoen knap tweede in Marokko.

De Formule E gaat zondag verder met de ePrix van China. De coureurs racen dan op het Hong Kong Central Harbourfront Circuit in Hongkong.