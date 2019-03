Charles van Commenée, de hoofdcoach van de Atletiekunie, is zeer te spreken over de prestaties van Nederland op de EK indoor van afgelopen weekend. Hij vindt dat de oogst in Glasgow hoop biedt voor de WK, die eind september beginnen.

De Nederlandse ploeg pakte vijf medailles: goud voor Nadine Visser (60 meter horden), zilver voor Dafne Schippers (60 meter) en brons voor Joris van Gool (ook 60 meter), Lisanne de Witte en Tony van Diepen (allebei 400 meter).

"We liggen op koers. Voorafgaand aan de EK hebben we gezegd: we willen weten of we goed trainen. Het antwoord is grotendeels ja. En het is altijd fijn dat begin maart te weten", aldus een tevreden Van Commenée tegen de NOS.

De Nederlandse medaillewinnaars zijn niet ouder dan 26 jaar. "Dat is alleen maar goed, die jonkies. Dat betekent dat we niet alleen vandaag goed zijn, maar ook morgen en overmorgen."

De zestigjarige Van Commenée is sinds augustus vorig jaar in dienst als hoofdcoach van de Atletiekunie. Zijn taak is om het Nederlandse talent te laten doorstromen en tot bloei te laten komen.

Dafne Schippers pakte zilver op de 60 meter in Glasgow. (Foto: ANP)

'Ik verwacht dat coaches expertise bundelen'

Volgens Van Commenée is er sprake van een andere koers binnen de bond. "Ik breng coaches samen. Traditioneel is het in de atletiek een-op-een als we het hebben over atleet en coach", aldus de voormalige chef de mission.

"Nu verwacht ik dat andere coaches iets vinden van elke sporter en daarover met elkaar praten. Expertise bundelen."

Van Commenée verwacht bij de WK, die in Doha worden gehouden, veel van onder anderen hordeloopster Visser. "We weten uit analyses uit het verleden dat Nadine op het hoogste niveau tussen horde zeven en tien op de 100 meter horden de wedstrijd verliest", zegt hij.

"Dus we hopen straks de vruchten te plukken van alle investeringen tussen horde zeven en tien. We moeten het begin oktober echt doen."