Nadine Visser had voorafgaand aan de finale van de 60 meter horden bij de EK indoor in Glasgow behoorlijk veel last van zenuwen. Desondanks veroverde de Noord-Hollandse zondag op overtuigende wijze de Europese titel.

"Dit geeft een heel goed gevoel", jubelde Visser na afloop van haar race bij de NOS. "Ik was zo zenuwachtig, maar in de finale ging het vanzelf. Ik weet dat ik kan pieken op toernooien, maar je moet het nog wel doen."

In de finale liep de 24-jarige atlete met 7,87 seconden de snelste Europese tijd van dit seizoen. Daarmee was ze een stuk sneller dan in de series en de halve finales, waarin ze tot tweemaal toe 7,99 liet noteren.

"In de serie en de halve finale zaten nog kleine foutjes", stelde ze. "Ik hield mezelf voor dat dit in de finale niet mocht gebeuren. Van tevoren denk je dan: wat doe ik mezelf aan? Ik voelde de druk echt wel. Maar het ging direct goed."

Visser had ruime voorsprong niet in de gaten

Visser kende een uitstekende start en liep gedurende haar race steeds verder weg bij de concurrentie. Ze bleef de Duitse titelverdedigster Cindy Roleder een tiende van een seconde voor. Tijdens haar race had ze niet in de gaten dat ze een ruime voorsprong had.

"Ik voelde bij de finish wel dat de rest niet naast me zat, maar ik kreeg het later pas bevestigd", blikte ze terug. "Ik ben gewoon heel blij dat ik het hardste loop in de finale."

Vorig jaar verraste de geboren Hoornse met het brons op de 60 meter horden bij de WK indoor, waar ze Kendra Harrison en Christina Manning voor zich moest dulden. Ze vindt het lastig om te zeggen aan welke medaille ze meer waarde hecht.

Nadine Visser en Cindy Roleder met de Nederlandse en Duitse vlag. (Foto: ANP)

'Het besef moet nog even komen'

"Ik kan deze medailles niet echt met elkaar vergelijken", zei ze. "Toen zag ik het niet aankomen en hier in Glasgow was ik een van de favorieten. Ik ging hier echt voor de winst. Dat is gelukt, al moet het besef nog even komen."

Visser is de eerste Nederlandse Europees kampioene op de 60 meter horden bij de EK indoor en de tweede Nederlandse medaillewinnares op dit nummer. In 1988 eiste Marjan Olyslager op dit nummer het zilver voor zich op.