Nadine Visser heeft zondag bij de EK indoor in Glasgow op overtuigende wijze de Europese titel op de 60 meter horden veroverd. De Noord-Hollandse snelde in de finale naar een tijd van 7,87 seconden.

Met die tijd liep de 24-jarige Visser de snelste Europese tijd van dit seizoen. Ze kende een uitstekende start en liep in de laatste meters steeds verder weg bij de concurrentie.

De Duitse Cindy Roleder, die haar titel verdedigde, bleef met 7,97 seconden het dichtst in de buurt van Visser. Het podium werd gecompleteerd door Elvira Herman (8,00) uit Wit-Rusland.

Visser bleef met haar tijd slechts vier honderdste van een seconde boven haar Nederlands record, dat ze precies een jaar geleden liep in de halve finales van de WK indoor in Birmingham.

Ze was een stuk sneller dan tijdens haar halve finale (7,99) in Glasgow. Daar moest ze Luca Kozák voor zich dulden, maar de Hongaarse blesseerde zich in die race en miste de finale.

Nadine Visser blijft de concurrentie ruim voor in de finale. (Foto: ANP)

Visser eerste medaillewinnares op 60 horden sinds 1988

Visser gold als een van de topfavorieten voor goud. Vorig jaar pakte ze op de WK in Birmingham brons in 7,84 seconden, achter Kendra Harrison en Christina Manning uit de Verenigde Staten.

De geboren Hoornse is de eerste Nederlandse Europees kampioene op de 60 meter horden bij de EK indoor en de tweede Nederlandse medaillewinnares op dit nummer. In 1988 eiste Marjan Olyslager op dit nummer het zilver voor zich op.

Het goud van Visser was de eerste Europese titel voor de Nederlandse ploeg in Glasgow. Het totaal aantal medailles van de Nederlandse ploeg in de Schotse stad kwam hiermee op vijf.

Dafne Schippers greep zaterdag zilver op de 60 meter. Eerder was er brons voor Lisanne de Witte, Tony van Diepen (allebei op de 400 meter) en Joris van Gool (60 meter).

Nadine Visser met de Nederlandse vlag na haar winnende race. (Foto: ANP)