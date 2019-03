Nadine Visser heeft zich zondag eenvoudig geplaatst voor de finale van de 60 meter horden bij de Europese kampioenschappen atletiek in Glasgow.

De 24-jarige Hoornse eindigde in haar reeks in de halve finales als tweede. Met haar tijd van 7,99 moest ze alleen de Hongaarse Luca Kozák (7,97) voor zich dulden.

Kozák was ook de enige vrouw die in de halve finales sneller bleek dan Visser. In de tweede halve finale kwam niemand onder de acht seconden uit.

Visser, die zaterdag in de series exact dezelfde tijd liep, geldt als een van de topfavorieten voor goud. Vorig jaar op de WK in Birmingham pakte ze brons in 7,84, achter twee Amerikaanse vrouwen.

De finale van de 60 meter horden staat zondagavond op het programma. De race staat voor 19.25 uur geprogrammeerd.

De Nederlandse ploeg wist dit toernooi al vier medailles te pakken. Dafne Schippers greep zaterdag zilver op de 60 meter. Eerder was er brons voor Lisanne de Witte, Tony van Diepen (allebei op de 400 meter) en Joris van Gool (60 meter).