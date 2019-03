De Nederlandse hockeysters hebben zondag hun vierde zege geboekt in de FIH Pro League. In Changzhou was de ploeg van bondscoach Alyson Annan met 2-1 te sterk voor China.

Op aangeven van uitblinkster Xan de Waard schoot de twintigjarige Freeke Moes vier minuten voor tijd raak. De Waard zelf leek in de slotseconde zelfs voor de 3-1 te zorgen, maar de bal had pas na de zoemer de lijn gepasseerd.

De openingstreffer viel in de 21e minuut uit een strafcorner. Lauren Stam was de maker. China beperkte zich tot verdedigen, maar besloot in het laatste kwart toch maar op zoek te gaan naar de gelijkmaker, die prompt viel.

Guo Qiu bracht negen minuten voor tijd de 1-1 op het bord. Twee strafcorners werden door Oranje niet benut, waarna Moes de zege alsnog veiligstelde.

Pro League is nieuwe competitie

Aan de Pro League, een nieuwe competitie, doen bij zowel de vrouwen als mannen negen landen mee. De hockeysters treffen Argentinië, Australië, België, China, Engeland, Duitsland, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

Alle deelnemende landen spelen in de eerste helft van 2019 zestien wedstrijden: acht uit en acht thuis. De beste vier strijden in juni in de 'Grand Final' om de eindzege.

Oranje heeft twaalf punten uit vijf duels. Australië heeft vijftien punten, maar ook een wedstrijd meer gespeeld dan de ploeg van bondscoach Alyson Annan.