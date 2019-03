Dafne Schippers is dolblij met haar zilveren medaille op de 60 meter bij de EK indoor in Glasgow. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter constateert dat ze na een mindere fase weer op de goede weg is.

"Het heeft wel wat hobbels gekost, dus ik ben blij dat ik hier ben gekomen en toch een medaille haal. Het ging technisch echt veel beter", aldus een uitgelaten Schippers voor de camera van de NOS.

"Er is nog genoeg om aan te werken, maar dit is de eerste stap. Vanaf hier kunnen we echt doorbouwen en dat is heel fijn om te zien. We zien oude patronen terug die we heel graag willen zien. Dit geeft me heel veel moed voor de 100 en 200 meter."

Schippers, die in aanloop naar de EK een rugblessure had door een val van de trap, kwam tijdens de eindstrijd in Schotland tot haar beste tijd van het seizoen: 7,14. Ze was met name in het laatste deel van de race erg snel.

"Ik voel dat ik steeds sneller weer dichterbij kom. Helaas was dit maar 60 meter, maar ik ben heel blij met die progressie. Dit een ontlading van alles bij elkaar."

Dafne Schippers komt als tweede over de eindstreep tijdens de finale van de 60 meter in Glasgow. (Foto: ANP)

'Terugkeer bij Bennema geeft rust'

De 26-jarige Schippers is sinds dit seizoen weer terug bij haar coach Bart Bennema, met wie ze tot twee jaar geleden veel successen vierde. De hernieuwde samenwerking doet de Utrechtse goed.

"Ik doe weer zó veel, het kost allemaal best wel energie en het is best spannend, want ik neem toch weer risico's hier en daar. Alles bij elkaar kan ik nog steeds mijn kop koel houden en zorgen dat ik op mijn best ben", stelde ze tevreden vast.

"Er is heel veel rust met Bart, we kennen elkaar goed. Misschien is het ook het proces dat ik doormaak in al die jaren. Ik word volwassener en kan overal makkelijker en beter mee omgaan. Ik zit gewoon lekker in m'n vel."

Het zilver van Schippers betekende de vierde medaille voor Nederland op de EK in Glasgow. Eerder was er brons voor Lisanne de Witte, Tony van Diepen (allebei op de 400 meter) en Joris van Gool (60 meter).