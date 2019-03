Dafne Schippers heeft zich zaterdag bij de EK indoor in Glasgow vrij eenvoudig voor de halve finales van de 60 meter geplaatst. In de series van de 60 meter horden was Nadine Visser de snelste.

De 26-jarige Schippers liep in de laatste van zes heats en won in 7,24. Overall betekende het de vierde tijd. Jamile Samuel werd in haar heat vierde in 7,34 en is als zestiende door.

De Poolse Ewa Swoboda was in de series met 7,14 de snelste van allemaal. De halve finales beginnen zaterdagavond om 19.50 uur en de eindstrijd volgt om 21.35 uur.

Schippers, die weer terug is bij haar oude coach Bart Bennema, pakte in 2015 goud op de 60 meter bij de EK indoor. Een jaar later later was er op dezelfde afstand zilver bij de WK indoor.

De Utrechtse behoort in Schotland niet tot de topfavorieten. Ze had in aanloop naar de EK last van haar rug door een val van de trap en hoorde dit seizoen nog niet bij de allersnelsten op de 60 meter.

Dafne Schippers na haar race in de series in Glasgow. (Foto: ANP)

Visser overtuigt op horden

Op de 60 meter horden maakte Visser indruk. De 24-jarige Nederlandse klokte 7,99 en dook daarmee als enige onder de acht seconden in Schotland.

Visser geldt als een van de topfavorieten voor goud. Vorig jaar op de WK in Birmingham pakte ze brons in 7,84, achter twee Amerikaanse vrouwen.

In de halve finales liep ze destijds 7,83, waarmee ze het Nederlands record en dus ook haar eigen beste tijd aanscherpte. Deze winter kwam Visser nog niet in de buurt van die toptijd.

De halve finales en de finale van de 60 meter horden volgen zondag.

Nadine Visser op weg naar de snelste tijd tijdens de series van de 60 meter horden. (Foto: ANP)

Van Gool naar halve finales 60 meter

Bij de mannen bereikte Joris van Gool de halve finales van de 60 meter. De twintigjarige Nederlands kampioen, die debuteert bij de EK, liep de sprintafstand in een tijd van 6,71. Hij won daarmee zijn heat en bleef 0,08 seconde boven zijn persoonlijk record.

De Griek Konstadinos Zikos was de snelste met 6,66. Van Gool mag zaterdagavond proberen zich voor de finale te plaatsen. De halve finales beginnen om 20.20 uur Nederlandse tijd.

Zaterdagavond lopen Lisanne de Witte en Tony van Diepen de eindstrijd van de 400 meter.

Joris van Gool tijdens de series van de 60 meter in Glasgow. (Foto: ANP)