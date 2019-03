Atleten Lisanne de Witte en Tony van Diepen hebben bij de EK indoor in Glasgow beiden de finale van de 400 meter bereikt. Op de 3.000 meter eindigde Maureen Koster als zesde en op de vijfkamp moest Anouk Vetter geblesseerd afhaken.

De 26-jarige De Witte moest in haar halve finale bij de eerste twee eindigen om een plek in de eindstrijd af te dwingen en dat lukte. Met een tijd van 52,38 werd ze tweede en overall vierde.

De finale van de 400 meter staat zaterdagavond op het programma. De Witte pakte op 'haar' afstand vorig jaar al brons bij de EK outdoor in Berlijn.

Van Diepen had in zijn halve finale bij de 400 meter voor mannen eveneens de opdracht om bij de beste twee te eindigen en ook hij werd in totaal vierde. De 22-jarige Nederlander kwam tot 46,62, een persoonlijk record.

Ook de finale van de 400 meter bij de mannen staat zaterdagavond op het programma in Glasgow.

Maureen Koster is kapot na haar race op de 3.000 meter. (Foto: ANP)

Koster haakt in laatste ronden af in strijd om medailles

Op de 3.000 meter kwam de 26-jarige Koster over de finish in 8.56,22. Daarmee kwam de Boskoopse bijna een halve minuut tekort voor een medaille.

Koster deed wel lange tijd mee om de medailles, maar in de laatste ronden kon ze niet meer aanhaken bij de voorste drie atletes. Vier jaar geleden pakte de Nederlandse bij de EK indoor nog het brons op de 3 kilometer.

De Britse Laura Muir pakte met 8.30,61 op overtuigende wijze het goud. Ze liet de Duitse Konstanze Klosterhalfen (8.34,06) en haar landgenote Melissa Courtney (8.38,22) ruim achter zich.

Julia van Velthoven moest bij haar debuut op een groot toernooi genoegen nemen met de dertiende plek. De 24-jarige Nederlandse passeerde de finish in 9.14,90.

Anouk Vetter moest geblesseerd opgeven op de vijfkamp. (Foto: ANP)

Vetter kampt met voetblessure

Vetter besloot op de vijfkamp niet meer van start te gaan bij het vierde onderdeel, het verspringen. Ze had last van haar afzetvoet en wilde geen risico nemen.

De Europees kampioene op de zevenkamp van 2016 stond in de tussenstand vierde. Die klassering dankte ze aan 8,33 seconden op de 60 meter horden, 1,75 meter bij het hoogspringen en 15,40 meter met het kogelstoten. Ze deed voor het eerst in vier jaar mee aan een vijfkamp.

Op de 800 meter voor mannen redden Thijmen Kupers en Richard Douma het niet. De 27-jarige Kupers eindigde in zijn serie als derde in 1.48,72. De twee jaar jongere Douma klokte een heat later 1.50,36 en werd daarmee zesde.

Dafne Schippers komt zaterdag in actie op de 60 meter. De EK indoor in Glasgow duren tot en met zondag.