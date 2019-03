Joost Luiten heeft zijn kansen op titelprolongatie bij de Oman Open vrijdag vergooid. De Zuid-Hollander zakte op de tweede dag van de 11e naar de gedeelde 65e plaats.

Door een plotseling opzettende zandstorm kon de 33-jarige Luiten zijn ronde niet afmaken. Hij moet nog drie holes afleggen.

De Nederlander kende mede door problemen met zijn rug een teleurstellende dag in Muscat, de hoofdstad van Oman. Hij liet vier bogeys en geen enkele birdie noteren en staat in de tussenstand één slag boven het baangemiddelde.

"Bij de warming-up schoot het in mijn rug en dat was eigenlijk tekenend voor de dag", vertelde hij op zijn website. "Niets wilde lukken en geen putt viel. Te veel foutjes en geen birdies, dan wordt het lastig scoren in hele moeilijke condities met veel wind."

De tweede dag begon kalm, maar in de loop van de ochtend wakkerde de wind aan. Hierdoor vlogen er wolken zand over de golfbaan. Het spel werd stilgelegd en na enkele uren werd duidelijk dat hervatting niet meer mogelijk was.

Slechts elf spelers kunnen ronde afmaken

Slechts elf spelers wisten hun tweede ronde op golfbaan Al Mouj te voltooien. De Deen Joachim Hansen en de Amerikaan Kurt Kitayama delen met zes slagen onder par de leiding in de tussenstand.

Luiten begon zijn titelverdediging in Oman nog goed. Met een ronde van 69 nam hij na de eerste dag de gedeelde elfde plek in.

Vorige week eindigde hij knap op de gedeelde tiende plaats bij het WGC-Mexico Championship. Bij dat toernooi waren de beste 75 spelers van de wereld aanwezig.

De Oman Open duurt nog tot en met zondag. In totaal wordt 1,75 miljoen dollar (ruim 1,5 miljoen euro) aan prijzengeld uitgereikt.