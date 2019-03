Dafne Schippers gaat zaterdag gewoon van start op de EK indoor in Glasgow. Haar deelname was onzeker nadat ze vorige week thuis van de trap was gevallen.

Haar trainer Bart Bennema laat vrijdag aan De Telegraaf weten dat Schippers een dag later in actie zal komen op de 60 meter. De series staan zaterdag om 13.31 uur 's middags op het programma. 's Avonds worden de halve finale (19.50 uur) en de finale (21.35 uur) gelopen.

De 26-jarige Utrechtse viel vorige week zaterdag thuis van de trap. Aanvankelijk had ze daar nauwelijks last van, maar maandag op de training schoot het alsnog in haar rug.

Schippers reisde met de vijftienkoppige Nederlandse ploeg naar Schotland, waar besloten zou worden over haar deelname. Vrijdag ging het licht op groen voor de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter.

Schippers titelverdediger op EK

Schippers pakte in haar loopbaan tot dusver één keer goud op de 60 meter bij de EK indoor. Vier jaar geleden in Praag snelde ze in de finale in 7,06 naar de Europese titel.

Ook Jamile Samuel heeft zich geplaatst voor de 60 meter en bij de mannen gaat Joris van Gool van start op de kortste sprintafstand, die alleen indoor gelopen wordt.

De EK in Glasgow is vrijdagochtend begonnen en duurt tot en met zondag.