Liemarvin Bonevacia is er vrijdag op de EK indoor niet in geslaagd de halve finales van de 400 meter te bereiken. Tony van Diepen plaatste zich wel knap voor de volgende ronde in het Schotse Glasgow. Anouk Vetter staat na drie onderdelen van de vijfkamp op de vierde plaats.

De 29-jarige Bonevacia klokte in de series een tijd van 47,86 en eindigde in zijn heat op de laatste plaats. Alleen de beste twee sprinters in elke heat plaatsten zich voor de halve finales, net als de vier atleten die daarna de snelste tijd hadden neergezet.

Bij de vorige EK indoor, twee jaar geleden in de Servische hoofdstad Belgrado, pakte meervoudig Nederlands kampioen Bonevacia nog brons op de 400 meter.

De 22-jarige Van Diepen plaatste zich in Glasgow wel voor de halve finales. Hij noteerde in de series een tijd van 47,32 - de zevende tijd van alle atleten - en eindigde als tweede in zijn heat achter de Spanjaard Lucas Bua. De Sloveen Luka Janezic toonde zich in de series de snelste met een tijd van 46,88.

De Witte overtuigend verder op 400 meter

Bij de vrouwen plaatste Lisanne de Witte zich overtuigend voor de halve finales. De 26-jarige Nederlandse klokte in de series de tweede tijd (52,56). Alleen de Zwitserse Léa Sprunger was sneller. De halve finales op de 400 meter worden vrijdagavond afgewerkt.

Op de vijfkamp staat Vetter er na drie onderdelen redelijk voor met de vierde plek. Ze won het onderdeel kogelstoten met een stoot van 15,40, klokte de vierde tijd op de 60 meter horden (8,33) en werd zevende bij het hoogspringen (1,75).

Op de 3.000 meter strandden alle Nederlanders in de series. De tijden van Mike Foppen (7.57,55), Benjamin de Haan (8.11,57) en Bram Anderiessen (8.18,30) waren niet genoeg voor een plek in de halve finales. De Haan verloor onderweg zijn spike en moest na 2000 meter op één schoen verder.

Het Noorse fenomeen Jakob Ingebrigtsen plaatste zich als snelste voor de finale op zaterdagavond. De 18-jarige, die afgelopen zomer als jongste ooit de Europese outdoortitels veroverde op de 1500 en 5000 meter, liep 7.51,20.