Michael van Gerwen heeft zich na zijn eerste nederlaag in de Premier League kritisch uitgelaten over het niveau in de prestigieuze competitie. Hekkensluiter Raymond van Barneveld vindt het terecht dat hij na vier speelrondes onderaan staat.

Van Gerwen leed donderdagavond in Exeter een onnodige 7-3-nederlaag tegen James Wade. De nummer één van de wereld, die ondanks zijn zeldzame verlies wel koploper blijft in de Premier League, erkende dat hij minder wordt uitgedaagd om elke week op de top van zijn kunnen te spelen.

"Weet je wat het is, we spelen nu in een Premier League die niet meer hetzelfde is als een paar jaar geleden", zei Van Gerwen donderdagavond tegen RTL 7. "Daar stonden alle 'knallers', week in week uit wilde je op je best presteren."

"Natuurlijk wil je hier ook winnen", aldus de wereldkampioen. "Maar de Premier League heeft niet meer dezelfde waarde als een paar jaar geleden, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is anders, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen."

Michael van Gerwen blijft ondanks zijn verlies koploper. (Foto: Getty Images)

'Aantal spelers is gruwelijk uit vorm'

De beste spelers van de PDC nemen het sinds 2005 tegen elkaar op in de Premier League, die een prijzenpot van zo'n 960.000 euro heeft. Dit jaar zijn er negen vaste deelnemers en vijftien speelrondes in Groot-Brittannië, Ierland, Nederland en Duitsland. De finaleronde is in de O2 Arena in Londen.

"Dit jaar is er geen Phil Taylor (gestopt, red.), geen Gary Anderson (geblesseerd, red.) en een aantal spelers is gruwelijk uit vorm", somt de 29-jarige Brabander op. "Ikzelf sta ook als een krant te gooien, dat maakt het wel compleet."

Tegen Wade kwam Van Gerwen niet verder dan een gemiddelde van 94,33 per drie pijlen, maar vooral op zijn dubbels (27,27 procent raak) liet hij het afweten.

Van Gerwen liet zich uit zijn spel halen door zijn Engelse opponent. "James kan heel nonchalant doen op het podium, alsof het hem niets interesseert. Ik trap er gewoon met mijn dikke voeten in. Dat mag ik alleen mezelf kwalijk nemen en niemand anders."

Stand Premier League 1. Michael van Gerwen (Ned) 4-6 (24-17)

2. James Wade (Eng) 4-5 (24-20)

3. Rob Cross (Eng) 4-5 (22-18)

4. Gerwyn Price (Wal) 4-5 (25-22)

5. Peter Wright (Sch) 4-4 (23-24)

6. Mensur Suljovic (Oos) 4-4 (22-23)

7. Daryl Gurney (NIe) 4-4 (19-22)

8. Michael Smith (Eng) 4-3 (23-24)

9. Raymond van Barneveld (Ned) 4-2 (20-26)

Van Barneveld: 'Ik hoor thuis op laatste plaats'

Met spelers die "gruwelijk uit vorm" zijn, doelde Van Gerwen ongetwijfeld op onder anderen Van Barneveld, die in Exeter opnieuw teleurstelde. De Hagenaar ging met 7-4 ten onder tegen Michael Smith, waardoor hij na vier speelrondes laatste staat.

"Ik had geen moment het idee dat ik lekker in de wedstrijd kwam", zei de routinier, die bezig is aan zijn laatste seizoen. "Het was hier ook gewoon stervenskoud, ik stond de hele avond met koude handen te gooien. Ik gooide constant, zestig, zestig en weer zestig, en kon niet met zijn gemiddelde mee. Dan is het heel simpel. Dan kom je op de laatste plaats en dat is waar je thuishoort."

Met veertien deelnames aan de Premier League is 'Barney' recordhouder. De 52-jarige Hagenaar won de competitie in 2014. Een tweede titel is na vier speelrondes erg ver weg. "Natuurlijk is dit zorgwekkend. Ik kan wel bijdehand gaan doen en roepen dat ik van bepaalde mensen moet winnen. Maar ik sta 29e op de wereldranglijst, ik mag blij zijn met een wildcard."

Van Barneveld gooit het hele jaar al onder zijn niveau. "Ik verbaas me werkelijk over mijn spel, man. Het slaat helemaal nergens op. Het is totaal niet constant", mopperde hij.

Volgende week donderdag staat in Aberdeen de zevende speelronde op het programma. Van Barneveld speelt daar tegen Peter Wright en Van Gerwen neemt het op tegen John Henderson, die invalt voor Anderson.