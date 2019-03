Michael van Gerwen heeft donderdag tegen James Wade zijn eerste nederlaag geleden in de Premier League Darts. Raymond van Barneveld ging tegen Michael Smith ook onderuit en is nu hekkensluiter.

De 29-jarige Van Gerwen ging in het Engelse Exeter met 3-7 onderuit tegen Wade. De partij tussen de wereldkampioen en de Engelsman ging aanvankelijk gelijk op.

In de zevende leg zorgde Wade voor de eerste break. 'The Machine' liep vervolgens mede dankzij een finish van 121 uit naar een 6-3-voorsprong en maakte het karwei in de tiende leg af met dubbel achttien.

'Mighty Mike', die eerder in de Premier League wel afrekende met Rob Cross, Mensur Suljovic en Michael Smith, kwam niet verder dan een gemiddelde van 95,78 per drie pijlen. Wade stelde daar een gemiddelde van 96,23 tegenover.

Eerder op de avond boekten Suljovic (7-4 tegen Peter Wright) en Cross (7-1 tegen Daryl Gurney) een overwinning. Gerwyn Price speelde met 6-6 gelijk tegen Luke Humphries.

Ondanks de nederlaag tegen Wade blijft Van Gerwen de ranglijst met zes punten uit vier wedstrijden wel aanvoeren. Hij wordt gevolgd door Wade, Cross en Price, die allen op vijf punten staan. Wright, Suljovic en Gurney hebben allen vier punten.

Van Barneveld geeft tegen Smith een voorsprong uit handen. (Foto: Getty Images)

Van Barneveld komt weer niet tot winst

Van Barneveld slaagde er niet in om zijn eerste overwinning te boeken in de Premier League. De Hagenaar moest met 4-7 zijn meerdere erkennen in Smith.

'Barney', die tot een gemiddelde van 94,78 kwam, begon goed aan zijn partij en kwam op 1-1 een break voor. Smith herstelde het evenwicht in de zesde leg en liep vervolgens uit naar 6-4. De Engelsman besliste de partij met 'tops'.

Door de nederlaag staat Van Barneveld met twee punten nu negende en laatste in de Premier League. Smith passeerde de Nederlander en is met drie punten achtste.

In zijn vorige drie partijen in de Premier League verloor de wereldkampioen van 2007 van Wade en speelde hij gelijk tegen Suljovic en Price.