Anneke van Zanen-Nieberg is voorgedragen om André Bolhuis op te volgens als voorzitter van NOC*NSF, maakt de sportkoepel woensdag bekend.

De 55-jarige Van Zanen zat eerder in het bestuur als penningmeester. Het bestuur van de sportkoepel baseert zich op het oordeel van een vertrouwenscommissie.

In theorie kunnen sportbonden nog met tegenkandidaten komen, maar omdat zij breed vertegenwoordigd zijn in de commissie die tot de keuze kwam is dat hoogst onwaarschijnlijk. Op 15 april volgt een formele stemming onder de leden tijdens een extra algemene ledenvergadering.

Van Zanen is voorzitter van de raad van bestuur Baker Tilly Nederland, een bedrijf in financiële dienstverlening. Die functie geeft ze na vastgelopen overleg met haar huidige werkgever op voor het onbezoldigd voorzitterschap. Daarvoor was ze werkzaam als algemeen directeur Auditdienst Rijk. Ze heeft een handbalverleden bij het Haagse HV Hellas waar ze ook voorzitter was.

Van Zanen spreekt van een grote eer. "Ik hoop dat de sportbonden tijdens de algemene vergadering het vertrouwen in mij uitspreken, zodat we daarna samen en in verbinding met de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappelijke omgeving, krachtig verder kunnen bouwen aan de sport in Nederland."

Bolhuis maakte in oktober bekend na negen jaar af te zwaaien. (Foto: ANP)

Bolhuis stopt na negen jaar als voorzitter

De 72-jarige Bolhuis maakte in oktober bekend dat hij in mei na negen jaar stopt als voorzitter van de Nederlandse sportkoepel. De oud-hockeyer nadert de maximale termijn als bestuurder.

Bolhuis is sinds eind 2007 lid van het bestuur van NOC*NSF en werd op 18 mei 2010 voorzitter als opvolger van Erica Terpstra. Bij de algemene vergadering op 20 mei 2019 zal hij zijn functie neerleggen.

Met zijn vertrek na ruim elf jaar bij NOC*NSF blijft de geboren Zeistenaar binnen de maximale duur van twaalf jaar als bestuurder. Hij zou volgens de statuten nog tot november 2019 kunnen aanblijven, maar kiest ervoor een half jaar eerder op te stappen.