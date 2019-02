Jeffrey Herlings moet de start van het nieuwe seizoen in de MXGP definitief aan zich voorbij laten gaan. De wereldkampioen kampt met een gebroken voet.

De 24-jarige Herlings liep de blessure eind vorige maand op bij een trainingskamp in Spanje en liet zich direct opereren. Hij zou zeker zes weken moeten herstellen, waardoor al duidelijk werd dat hij de seizoensstart waarschijnlijk moest missen.

Zijn team KTM bevestigt dinsdag dat de Brabander komende zondag in Argentinië niet in actie kan komen bij de eerste Grand Prix van het seizoen. Het is nog onduidelijk of hij wel kan meedoen aan de tweede Grand Prix, op 24 maart in Groot-Brittannië.

Herlings zou overwegen om de overstap te maken naar het Lucas Oil Pro Motocross Championship, een klasse in de Verenigde Staten. "Het is misschien wel interessant", vertelde hij maandag aan Speedweek.

Op 11 maart brengt hij weer een bezoek aan het ziekenhuis. Daar zal worden bekeken of zijn voet voldoende is herstel om het gips te kunnen verwijderen.

Herlings werd met overmacht wereldkampioen

Afgelopen jaar veroverde Herlings met overmacht zijn eerste wereldtitel in MXGP, de koningsklasse van de motorcross. Daarvoor was hij al drie keer wereldkampioen geworden in de MX2.

De crosser uit Oploo won vorig jaar bijna alle Grands Prix, terwijl hij halverwege het seizoen ook nog even aan de kant stond vanwege een gebroken sleutelbeen.

Herlings behoorde in december tot de drie genomineerden voor de verkiezing van Sportman van het Jaar. Die prijs ging naar schaatser Kjeld Nuis, die in februari 2018 twee olympische titels veroverde.