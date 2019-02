Autocoureur Sophia Flörsch komt begin maart voor het eerst in actie sinds haar zware crash van eind vorig jaar in Macau. Ze test op Monza namens haar team Van Amersfoort Racing de auto voor de Formula European Masters.

De achttienjarige Flörsch vloog in november 2018 bij een Formule 3-race in Macau op hoge snelheid van de baan, waarna haar auto over een hek heen schoot. Ze liep daarbij een breuk in haar wervelkolom op.

De Duitse verbleef na haar crash een week in het ziekenhuis, maar sprak al snel de wens uit haar carrière voort te zetten. Begin deze maand werd ze door haar arts volledig genezen verklaard.

"Het zal een bijzonder moment worden om weer achter het stuur te zitten" zegt Flörsch. "Ik dank mijn team en al mijn sponsors. Zij hebben mijn terugkeer mogelijk gemaakt. Het is een fijn gevoel om te weten dat mensen in mij geloven."

In het eerste weekend van mei staat op de Hockenheimring in Duitsland de eerste race op het programma. De Formula European Masters is de opvolger van de Europese Formule 3.