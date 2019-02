Topatleet Wayde van Niekerk heeft maandag zijn rentree gemaakt na langdurig blessureleed. De olympisch en wereldkampioen op de 400 meter rende vanwege een hardnekkige knieblessure zeventien maanden geen races.

De 26-jarige Zuid-Afrikaan kwam bij zijn comeback op de atletiekbaan bij de provinciale kampioenschappen in Bloemfontein tot een tijd van 47,28. Daarmee was hij ruim vier seconden langzamer dan zijn wereldrecord van 43,03.

Van Niekerk prolongeerde in augustus 2017 in Londen zijn wereldtitel op de 400 meter. Dat was meteen zijn laatste race, want kort na die WK raakte hij zwaar geblesseerd tijdens een rugbywedstrijd met andere sterren in Kaapstad.

Daarbij liep Van Niekerk een gescheurde kruisband en enkele scheurtjes in de meniscus op. Hij hoopte in het tweede deel van het atletiekseizoen weer in actie te komen, maar zijn rentree bleef in 2018 uit.

Van Niekerk schreef bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro historie door het wereldrecord op de 400 meter uit 1999 uit de boeken te lopen. De Amerikaanse legende Michael Johnson noteerde destijds een tijd van 43,18.