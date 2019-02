De Nederlandse hockeysters hebben zondag in hun vierde wedstrijd in de Pro League met 1-2 gewonnen bij Argentinië. Eerder op de avond gingen de Nederlandse hockeyers in Buenos Aires met 4-3 onderuit tegen de Argentijnen.

De Nederlandse vrouwen kwamen na een klein kwartier op achterstand door een doelpunt van Silvina d'Elia. Zij sloeg raak uit een strafcorner.

Argentinië kon niet lang genieten van die voorsprong, want drie minuten later tekende Frédérique Matla voor de gelijkmaker. Pien Sanders maakte kort na rust uit een strafcorner de 1-2.

Rosario Luchetti leek het evenwicht enkele minuten later te herstellen, maar dat doelpunt werd afgekeurd. In de slotfase werd een goal van Caia van Maasakker eveneens afgekeurd.

Door de overwinning neemt Oranje de tweede plaats in de poule over van Argentinië. De ploeg van bondscoach Alyson Annan heeft nu negen punten, terwijl de Zuid-Amerikaanse vrouwen op zeven punten staan. Australië gaat met elf punten uit vijf duels aan kop.

Mirco Pruyser in duel met Pedro Ibarra. (Foto: ANP)

Hockeyers komen tot drie keer toe op voorsprong

Bij de mannen opende Bjorn Kellerman na acht minuten de score. Matias Paredes zorgde kort daarna voor de gelijkmaker, maar een minuut later kwamen de bezoekers weer op voorsprong via een strafbal van Jeroen Hertzberger.

Vlak na rust bracht Paredes de stand opnieuw in evenwicht, maar drie minuten later bezorgde Hertzberger de ploeg van bondscoach Max Caldas uit een strafcorner wederom de voorsprong.

In de slotfase gaf Nederland de overwinning toch nog uit handen. Zes minuten voor tijd tekende Lucas Vila voor de 3-3 en even later hielp hij Argentinië uit een strafcorner ook aan de zege.

Door de tweede nederlaag in de Pro League staat Oranje met zes punten uit vier wedstrijden vierde. Argentinië bezet met vier punten uit drie duels de voorlaatste plek. De bovenste vier ploegen plaatsen zich voor de finaleronde in juni.

De Pro League is de opvolger van de Champions Trophy en de Hockey World League. Acht van de beste hockeylanden ter wereld doen mee. Het toernooi geldt ook als een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Tokio van 2020.