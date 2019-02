Het internationale sporttribunaal CAS doet uiterlijk 26 maart uitspraak over het beroep dat atlete Caster Semenya heeft aangespannen tegen een besluit van de internationale atletiekfederatie IAAF.

De Zuid-Afrikaanse Semenya, die van nature een hoge testosteronspiegel heeft, moet van de IAAF medicijnen slikken om de waarden van dat hormoon te verlagen. Zo niet, dan mag ze volgens een nieuwe regel in wedstrijden niet meer uitkomen bij de vrouwen.

De tweevoudig olympisch en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter stapte naar het CAS. Dat noemde de hoorzitting, die afgelopen week uitgesmeerd over vijf dagen plaatsvond, "een van de meest cruciale zaken" in zijn geschiedenis, met mogelijk verregaande consequenties voor de atletiek en de sport in het algemeen.

Het betrokken panel sprak de afgelopen week met alle betrokkenen, met Semenya als laatste. "Er is de hele week op respectvolle manier met elkaar gesproken", meldt het CAS.

De Zuid-Afrikaanse weigert op bevel van de atletiekfederatie de vereiste pillen te slikken. "Ik wil puur natuur lopen, zoals ik ben geboren", liet ze eerder al weten.

De nieuwe regel over DSD (Differences of Sexual Development) geldt alleen voor de middellange afstanden (de 400 meter, 800 meter en 1.500 meter) en het hordelopen. De IAAF heeft altijd ontkend dat de regel specifiek tegen Semenya is gericht.